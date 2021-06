Helô Pinheiro - Reprodução

Publicado 22/06/2021 17:44 | Atualizado 22/06/2021 18:04

Rio - Aos 75 anos, Helô Pinheiro, musa inspiradora de Vinícius de Moraes e Tom Jobim em Garota de Ipanema, publicou no Instagram nesta terça-feira (22) uma imagem em que aparece com o mesmo vestido que usou há 55 anos para casar com Fernando Abel Mendes Pinheiro.



"Em pb, 55 anos depois. Ele resiste ao tempo quando o tempo é feito de amor e esperança e ainda poder vestir é uma bênção de Deus que me deixou me ver mais madura, loira e com o mesmo sabor da juventude através do tempo e da lembrança, agora a cores. Isso se chama vida!", escreveu ela.

Bruna Pinheiro, neta de Helô, elogiou a avó. "Não acredito! Que maravilhosa! Chocada que ele ainda continua perfeito em você!", escreveu a jovem. "Ainda mais linda!", opinou uma seguidora. "Eu diria que o tempo te fez mais linda!", postou outra internauta.

