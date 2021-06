Fausto Silva e Ivete Sangalo - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 22/06/2021 19:33

Rio - A cantora Ivete Sangalo lamentou a saída do apresentador Fausto Silva de seu programa dominical na Rede Globo. Em sua conta oficial no Instagram, a artista fez uma homenagem ao amigo.

"Os domingos sempre foram a cara de um cara! Eu diria ‘o cara’. Fausto Silva, generoso, certeiro! Sempre nos acolheu com sua alegria e descontração e com um poder particular para comunicar", iniciou Ivete Sangalo. "Ir ao ‘Domingão do Faustão’ era ter a assinatura do maior, impulsionando a carreira como uma catapulta. Ficamos amigos e a cada encontro o fortalecimento desse respeito. Fausto querido, obrigada por tudo! Sucesso na sua nova caminhada. Os nossos encontros são certos! Amo você!", concluiu Ivete Sangalo.

Fausto Silva deixou a emissora carioca após32 anos de atividade na emissora. Ele seguirá para a Band em 2022.





