Arthur, do 'BBB 21'Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:05

Rio - No 'BBB 21', Arthur Picoli passou algumas semanas com o braço imobilizado após ter deslocado o ombro em uma prova do líder. Mas parece que o crossfiteiro ainda não está 100%. Após participar de uma prática de mergulho submarino nesta terça-feira, o ombro do ex-BBB 'saiu' do lugar de novo.

"E eu que tirei meu ombro do lugar mergulhando kakakakaka pqp", escreveu Arthur no Twitter, que logo depois deu mais detalhes aos seguidores. "Tô bem galera!!! Estava a 5 metros de profundidade mas deu tudo certo", brincou o crossfiteiro.

Pouco tempo depois, Arthur voltou às redes sociais para avisar que o dano já havia sido reparado. "Coloquei meu ombro no lugar", escreveu, agradecendo ao carinho dos fãs.

