Cantor e compositor Vitão lança seu primeiro EPDivulgação/Sérgio Bernardo

Por IG - Gente

Publicado 23/06/2021 12:04

Rio - Depois de anunciar sua primeira turnê nos EUA, o cantor Vitão acabou cancelando a série de shows que incluía as cidades de Miami, Orlando, New Jersey, San Francisco, Atlanta, San Diego e Boston. Em um comunicado oficial em suas redes, a equipe de Vitão disse que a causa do cancelamento da turnê se deveu por “motivos externos”.

“Mesmo com a dedicação da equipe para tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do cronograma, por motivos externos, teremos que reagendar as datas e em breve teremos novidades. Fiquem ligados”, postou a equipe do cantor.

O colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, informou que os shows de Vitão nos EUA foram cancelados porque o artista não possuía visto americano para poder realizar seu trabalho.





