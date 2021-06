Charles e Diana - Reprodução Twitter

Publicado 23/06/2021 12:12

Rio - Príncipe Charles foi investigado pela Scotland Yard, polícia britânica, pela morte de Princesa Diana. Segundo o relatório da revista People, o príncipe foi investigado em 2005, parte da operação Paget, que observou diversas teorias sobre a morte de Lady Di.

Segundo o Daily Mail, um ex-chefe da Scotland Yard conversou com o príncipe sobre um bilhete supostamente escrito por Diana em 1995, que dizia: "Meu marido está planejando um acidente no meu carro, com falha no freio e sério ferimento na cabeça".

O casal se divorciou em 1996 e a nota veio à tona em 2003. Em 2005, Charles foi questionado pela polícia. O ex-chefe disse: "Sim, alegações foram feitas sobre o Príncipe de Gales e outros membros da realeza, mas tivemos que encontrar ou examinar as evidências antes de abordá-lo com perguntas formais".

"Não encontramos nenhuma outra evidência para apoiar o cenário sugerido na nota de Diana. Ficamos com o bilhete, o que por si só não era suficiente para tornar Charles um suspeito formal. Se ele optasse por ajudar a [Operação] Paget, ele o faria voluntariamente como uma testemunha em potencial. Não o estaríamos entrevistando sob cautela", continua.

O ex-chefe leu o bilhete para o príncipe e perguntou se Charles tinha uma teoria sobre o bilhete de Diana. Charles respondeu: "Eu nunca soube nada sobre [a nota] até sua publicação na mídia". O ex-chefe pressionou: "Você não discutiu esta nota com ela, senhor?".

Charles retrucou: "Não, eu não sabia que existia". Ao ser perguntado: "Você sabe por que a princesa teve esses sentimentos, senhor?", o príncipe respondeu: "Não, não quero". Diana morreu no dia 31 de agosto de 1997 após sofrer um acidente de carro em um túnel localizado em Paris, na França.