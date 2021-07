Fiorella Mattheis e a mãe, Sandra - Reprodução Internet

Publicado 28/07/2021 08:48

Rio - Fiorella Mattheis postou no Instagram, nesta terça-feira, uma rara foto em que aparece ao lado da mãe, Sandra Mattheis, que estava comemorando seu aniversário. A atriz mostrou no Stories um vídeo em que Sandra aparece abrindo seu presente de aniversário. A mãe de Fiorella roubou a cena e mostrou que a beleza da filha é de família.

Fiorella Mattheis se casou recentemente com Roberto Marinho Neto, herdeiro da TV Globo. Antes de Fiorella, o rapaz se envolveu com as modelos Izabel Goulart e Ana Beatriz Barros, além de um breve affair com Marina Ruy Barbosa.