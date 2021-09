Letícia Spiller posa para ensaio nu - Divulgação / Daydream Fotografia

Letícia Spiller posa para ensaio nuDivulgação / Daydream Fotografia

Publicado 27/09/2021 15:55

Rio - Leticia Spiller posou nua na natureza e compartilhou registros do momento com os fãs em suas redes sociais nesta segunda-feira (27).

fotogaleria

Em seu perfil do Instagram, a atriz surgiu completamente nua enquanto curtia o final de semana em cachoeira. "Primeiramente, bom dia aqui do paraíso", escreveu na legenda da publicação. "Ahhh as incidências…", disse em outra postagem.

"Muitas legendas para esta sequência de fotos rs: 1- Liberdade é… (complete a frase); 2- o bom de mergulhar nua é não ficar com o biquíni molhado rs; 3- I’m so grateful for this moment; 4- sim, temos nudes; 5- Um começo de semana desses bicho", completou em outra.

Nos comentários, os fãs da artista não pouparam elogios. "Lindona", comentou uma seguidora. "Maravilhosa", disse outra. "Musa", completou uma internauta.

Confira: