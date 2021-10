Fernanda Gentil - fotos TV Globo/ João Cotta

Fernanda Gentilfotos TV Globo/ João Cotta

Publicado 20/10/2021 17:21 | Atualizado 20/10/2021 17:28

Parece que a apresentadora Fernanda Gentil está com os dias contados no entretenimento da Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, o programa "Zig Zag Arena", comandado pela loira, deve sair do ar em dezembro deste ano.

O programa, que estreou no início de outubro, tem registrado baixa audiência no domingo global. Com isso, o game show não vai ganhar nova temporada. Segundo Lo-Bianco, a atração poderá ir ao ar em janeiro de 2022 por causa de uma cota de patrocínio.

Com o "Zig Zag Arena" fora dos planos da Globo, a cúpula da emissora pretende descansar a imagem de Fernanda Gentil após diversas tentativas de alavancar o nome da apresentadora no entretenimento como uma nova Angélica. Ainda segundo apuração de Lo-Bianco, após os fracassos no "Se Joga", substituindo Fátima no "Encontro" e no "Zig Zag Arena", Gentil deve voltar para o esporte no ano de Copa do Mundo.