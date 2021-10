Luísa Sonza - Reprodução de internet

Publicado 22/10/2021 17:51 | Atualizado 22/10/2021 18:16

Rio - Luísa Sonza, de 23 anos, fez algumas revelações picantes em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no Youtube. A cantora disse, por exemplo, que já fez sexo com mais de duas pessoas ao mesmo tempo.

"Não fiz ménage, já fiz suruba. Menáge é só com três, né?! Eu não fiz com três, só fiz com várias. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento", revela a loira, no vídeo publicado nesta sexta-feira.

Durante o bate-papo, ela destacou que quando está solteira não apronta tanto em relação a sexo, mas quando está namorando, sim. "Sou mais vagabunda, quando estou namorando. Solteira, sou mais recatada e do lar". Luísa ainda contou que já teve sonhos 'calientes' com pessoas que já ficou e com quem nunca teve nada. "Sonho direto. Tenho sonhos eróticos".

Solteira, a cantora confessou que estava há uns três dias sem beijar ninguém. "Faz muito tempo, acho que nunca fiquei tanto tempo (sem beijar)", divertiu-se.

Sobre enviar nudes e mensagens picantes para alguém, ela foi bem sincera. "O tempo todo. Puta*** rola solta", comentou ela, que se explicou: "Nudes, essas coisas, eu mando mais quando estou namorando. Mas put***, eu falo o tempo todo".



Veja o vídeo: