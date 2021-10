Juliana Paes - Reprodução/Instagram

Juliana PaesReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2021 09:10 | Atualizado 27/10/2021 09:33

Rio - Juliana Paes subiu a temperatura da web ao compartilhar registros com look ousado nesta terça-feira. A atriz, de 42 anos de idade, posou com uma cala preta quase toda transparente e deixou o bumbum à mostra.

fotogaleria

Além da calça preta bem transparente, a atriz completou o look com uma blusa branca amarrada próximo ao umbigo. "On fire" ("Em chamas", em tradução literal do inglês), escreveu ela na publicação.

Os cliques, claro, renderam muitos elogios de anônimos e famosos, como Andressa Suita, Carolina Dieckmann e Claudia Leitte.