Camila Queiroz e Bernardo Lessa - Reprodução Internet

Camila Queiroz e Bernardo Lessa Reprodução Internet

Publicado 31/10/2021 16:13





Em "Verdades Secretas 2", a vida de Angel (Camila Queiroz) está bem diferente. Entre as principais novidades está Fabrício, o filho da modelo. O ator mirim Bernardo Lessa é o quem vive esse papel na trama e a semelhança entre o garoto e a protagonista está chamando atenção de fãs da novela.

fotogaleria

Estão viralizando fotos pelas redes sociais de Bernardo om Camila. Em alguns cliques, o menino copia as poses da atriz e deixou os fãs impressionados com o quanto eles se parecem. Além da semelhança física, o entrosamento dos dois no set também é algo impactante.

O agente de viagens Diego Maia, pai de Bernardo, conta que admira a relação que o filho conseguiu criar com a intérprete de Angel. "É incrível a relação dos dois. O Bê (Bernardo) chama a Camila de mamãe com muita facilidade quando estão gravando. Ela tem muito carinho com ele e o tempo todo que estão juntos, estão brincando", diz.

Bernardo começou na carreira artística como modelo e, por conta de seu jeito expansivo, logo viu mais propostas de trabalho surgindo. "Todos sempre elogiaram seu jeito. Resolvemos fazer um book com suas fotos e as oportunidades de trabalho surgiram, como a gravação de comerciais para a TV", conta Diego.