Leo Lins e ex-Panicat Aline Mineiro - Divulgação

Leo Lins e ex-Panicat Aline MineiroDivulgação

Publicado 31/10/2021 20:26 | Atualizado 31/10/2021 21:10

São Paulo - Depois de Aline Mineiro revelar que o relacionamento com o comediante Leo Lins é aberto, em "A Fazenda 13", foi a vez dele dar detalhes da relação em entrevista ao programa Pânico. Além de confirmar que o sexo a três é uma prática comum no namoro, ele conta que o combinado entre os dois é que apenas outras mulheres podem ir para a cama do casal.

fotogaleria

“Ninguém levava a sério, agora viram que é sério. Está fazendo uma listinha. Com menina pode, com homem, não, foi o nosso acordo. Se ela ficar com homem, terminou”, explicou. Leo ainda contou que Aline gosta de ver ele na cama com outras mulheres e que, desde que o Brasil ficou sabendo, ele tem recebido vários nudes - "Foi ótimo. Com mulher, é claro, que eu divido. Mandem mensagem. Ela que me levou para esse caminho do ménage”, revelou.