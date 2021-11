Sheila Mello - Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2021 19:05

Rio - Sheila Mello matou algumas curiosidades dos fãs através do Instagram Stories, nesta terça-feira. Uma das perguntas era relacionada aos ensaios nus que a ex-loira do 'É o Tchan' estrelou. "Por que posou nua?", perguntou um internauta.

Ela, então, respondeu: "O primeiro ensaio estava já na cláusula contratual de inscrição no concurso, mas os outros ensaios foram pela grana!", contou ela, que posou para a revista masculina três vezes. A primeira foi quando foi eleita a nova Loira do Tchan num concurso promovido no "Domingão do Faustão", em 1998. Depois, foram mais duas capas, sendo uma delas ao lado de Scheila Carvalho, num ensaio na Amazônia.

A atriz e dançarina também falou sobre uma situação inusitada que passou. "Já deu branco da coreografia na TV?", perguntou outro fã. "Pior, deu branco numa peça de teatro! Atravessei o palco e cochichei no ouvido da outra atriz que tinha esquecido! Ela me disse a fala e continuamos", explicou.



Em seguida, Sheila abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos que já fez. "Achei que tinha prótese, lipoescultura, lipo em tudo já", comentou um internauta. A loira rebateu: "Prótese e lipoescultura na cintura eu tenho mesmo, agora 'em tudo' já virou sua imaginação".