Mila Moreira - Divulgação/TV Globo

Publicado 06/12/2021 09:26 | Atualizado 06/12/2021 10:13

Rio - A atriz Mila Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira aos 72 anos. A notícia do falecimento foi confirmada pela assessoria do Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde a artista estava internada. No comunicado, o hospital informou "que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes" no momento.

Marilda Moreira da Silva, conhecida como Mila Moreira, nasceu em 18 de maio de 1949 na cidade de São Paulo, onde cresceu. Filha de portugueses, começou a carreira como manequim ainda na adolescência, aos 14 anos, desfilando para marcas de roupas.

Estreou nas novelas em 1979 em "Marrom Glacê", da TV Globo, após o autor Cassiano Gabus Mendes vê-la como jurada do programa do Chacrinha. Mila fez outras tramas do autor, como "Plumas e Paetês", "Elas por Elas", "Champagne", "Ti Ti Ti", "Que Rei Sou Eu?", "Meu Bem, Meu Mal" e "O Mapa da Mina". Também participou de novelas, como "A Próxima Vítima", "Ciranda de Pedra" e "Sangue Bom". Sua última personagem nas telinhas foi Gigi, de "A Lei do Amor" (2016), de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari.

A atriz, que também era formada em Psicologia, não deixou filhos.