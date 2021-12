Rico - reprodução de vídeo

Publicado 08/12/2021 15:27

Rio - A língua de Rico Melquiades estava afiada após a formação da roça, em 'A Fazenda 13', da Record. Na madrugada desta quarta-feira, durante uma conversa com Aline Mineiro, o humorista acusou Solange Gomes de ser sustentada pelo ex-marido Waguinho e disse que a ex-musa da Banheira do Gugu se vitimiza para tentar ganhar o prêmio do reality rural.

"Ela é cobra criada. Essa Solange pagando de coitada… Dá mulher… Que ganha pensão. Se quiser dinheiro, vá trabalhar, porr*! Quer sobreviver de pensão de macho", disparou ele, que ressaltou que a pessoa só vence o reality se cair nas graças do público. "A Solange não percebeu que quem ganha aqui não é quem tem menos dinheiro, é quem agrada, quem tem atitude, é honesto. Ela quer ganhar falando o que a pessoa tem ou deixa de ter, e se vitimizando", finalizou.

Na ocasião, a ex-modelo ficou bolada após perder dinheiro em uma dinâmica do programa 'Hora do Faro'. Quem faturou o valor de R$20 mil, na atração, foi Mileide Mihaile. Solange, então, disse que a digital influencer tinha condição financeira, devido seu trabalho na internet, além de ganhar uma pensão de Wesley Safadão, pai de seu filho Yudi. Vale lembrar que a morena já contou que o ex-marido paga R$ 2 mil mensalmente para a filha. A revelação foi feita durante um bate boca entre Solange e Mileide Mihaile.

"Eu não tenho esse muito dinheiro que você está colocando. Sol, que coisa feia, eu ralo para caral**. É o pai do meu filho. Eu sou o pilar de toda a minha família", pontuou Mileide. Solange não se intimidou: "Eu nem vou discutir isso com você, Mileide. [...] Ela tem também uma estabilidade, tem pensão do pai dela. Todo mundo rala muito, não vem se fazer de coitada, não. Sabe quanto é a pensão da minha filha que eu não recebo por mês? R$ 2000. Não vou nem comparar com a tua. Ah, para, não se faz de coitada aqui, não. Você está quieta o jogo todo".