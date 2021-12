Ivete Sangalo e Roger Cipó - Reprodução/Montagem

Rio - Mais uma polêmica tem movimentado o fim de semana. O influenciador digital e pensador Roger Cipó questionou, publicamente, o talento de Ivete Sangalo após a cantora baiana ganhar o troféu de Performance do Ano no Prêmio Multishow.

"Vou falar! Deve ser muito de boa ser a Ivete Sangalo, produzir coisas medianas e ainda assim, ser destaque em Prêmio de Música, com performance do ano. Ser branco é lucrativo demais e faz tempo...", escreveu Cipó nas redes sociais, fazendo recorte racial da crítica.

A publicação do influenciador, no entanto, dividiu opiniões. Ao passo que muitos apoiadores de Cipó corroboraram a defesa de que negros não são tão valorizados no mercado da música, muitos fãs de Ivete reagiram negativamente ao comentário. "Não mexe com a rainha, não!", escreveu uma seguidora.