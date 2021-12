Ingrid Mantovani e Mulher Melão posam de Mamãe Noel sexy; Veja as fotos!

Mamãe Noel em dose dupla! A cantora Ingrid Mantovani, que é a aposta da KondZilla Records para o ano que vem, e Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, esbanjam sensualidade em um ensaio para o Dia.

fotogaleria

Ingrid conta como gosta de festejar o Natal. "Em família. É um momento único pra curtir com quem a gente ama. Pra mim, é um momento mágico e não me vejo passando longe deles". A loira ainda confessa que deixa a dieta de lado nesta época do ano. "Não sei como é a ceia de vocês, mas na minha não pode faltar pernil. Se não tiver, não é Natal pra mim. Fico chateada. É um momento também que a gente esquece qualquer dieta. Eu amo Natal. É a data mais incrível do ano".

Em relação a dieta, Melão concorda com cantora. Além de revelar o que não pode faltar em sua ceia, a funkeira fala sobre seus planos para a data. "Esse natal vou comemorar em Balneário Camboriú com a família, depois de tanta ousadia. Vai rolar muita rabanada e peru. Eu amo essa época do ano. É um momento para confraternizar e dar um até breve para a dieta. Como de tudo sem culpa. Natal é só uma vez por ano. De presente para os leitores, eu trago um pouquinho de melão pra sua ceia", brinca.

Relatar erro