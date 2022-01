Sabrina Sato e Duda Nagle passaram o Réveillon separados - Reprodução

Publicado 03/01/2022 14:37

Rio - Sabrina Sato passou a virada do ano com a filha, Zoe, mas sem a companhia do marido, Duda Nagle. Após a internet especular sobre a ausência do ator na celebração da chegada de 2022, a assessoria da apresentadora explicou o motivo.

fotogaleria Duda Nagle contraiu a Infuenza, vírus da gripe que tem infectado diversas pessoas pelo país, e precisou se isolar da esposa e filha para não contaminar a esposa e a filha. "Duda ficou no Rio. Teve gravação da novela e depois Influenza e se isolou no apartamento dele. Já está bem. Sa e Zoe voltam hoje e já vão se encontrar", disse a assessoria em contato com o Metrópoles.

Atualmente, o ator mora no Rio de Janeiro, onde grava a novela 'Reis', da Record TV. Já Sabrina Sato vive em São Paulo devido aos compromissos profissionais.