Publicado 10/01/2022 16:32

Rio - Falta apenas uma semana para a estreia do 'Big Brother Brasil 22' e o mistério sobre o elenco da atração será revelado em breve. É que nesta quinta-feira, dia 13, sai a lista de participantes do reality global. A informação foi dada por Patrícia Poeta, no 'Encontro', da TV Globo, nesta segunda-feira.

"Vamos falar de BBB 22, semana passada tentamos adivinhar a partir de spoilers quem estaria participando. O que sabemos é que quinta-feira agora vão matar nossa curiosidade, pois saberemos quem são os participantes", informou a jornalista.