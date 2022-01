MC Mirella - Ag. News

Publicado 12/01/2022 16:26 | Atualizado 12/01/2022 16:34

Rio - MC Mirella fez um desabafo ao refletir sobre a mudança de vida que teve no último ano. Após pedir o divórcio de Dynho Alves, enquanto ele ainda estava confinado em ‘A Fazenda’, da Record TV, a cantora confessou que se sente angustiada.

“Eu tava TÃO FELIZ ano passado… sério… Tinha saído da 'Fazenda', aprendido tanta coisa, recomeçado ciclos, e enfim… sabe? Ver tudo diferente ainda me assusta, me sinto perdida, assustada. Tô vivendo com uma angústia no peito. Não é fácil”, escreveu ela no Twitter.

Os internautas consolaram a funkeira. "Você tá vivendo uma nova realidade que não vivia há um tempo, por isso essa sensação.. Mas lembre-se sempre que tudo tem um propósito e esse lhe trouxe libertação e amadurecimento! Procure um psicólogo ou terapeuta, vai te fazer bem", opinou um. "Não fica assim não meu bebê. Eu sei que é difícil, mas você tem que deixar o seu passado para trás. Viva o presente, aproveita momentos, sabe? Você é uma mulher incrível, de um coração gigante", destacou outro.