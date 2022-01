Mãe de Yasmim Brunet se pronuncia após mais um capítulo da polêmica envolvendo a família Medina - Reprodução

Publicado 27/01/2022 11:15 | Atualizado 27/01/2022 11:27

Rio - Yasmin Brunet, de 33 anos, e Gabriel Medina, de 27, não estão mais juntos, garante o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. A modelo e o surfista, que assumiram relacionamento em 2020 e tiveram atritos com familiares, ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Yasmin já foi casada com Evandro Soldati, com quem viveu por 15 anos, mas se separou em 2020, ano em que assumiu namoro e se casou com o surfista. De lá para cá, os dois trocaram farpas públicas com a família de Medina.

As fotos do casal ainda permanecem nas redes, assim como Yasmin que ainda utiliza o sobrenome "Medina" no Instagram. Recentemente, o surfista anunciou pausa nas competições para cuidar da saúde mental e a modelo o apoiou nas redes sociais.

"Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. Já falei muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou, na verdade qualquer pessoa no lugar dele não teria nem saído da cama. Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele... Mas também vi a força que ele tem então eu sei que ele vai melhorar e ele vai voltar melhor do que nunca.", disse ela em trecho da publicação desta terça-feira.



Até o fechamento desta nota, as assessorias de comunicação de Yasmin e Medina não responderam os contatos feitos pelo DIA.