João Figueiredo Reprodução

Publicado 08/02/2022 14:31

"Sou crente, não é novidade. Mas transar ouvindo louvor é novo pra mim (risos). Cada um com seus fetiches, né?", escreveu ele.

sou crente, n é novidade… mas transar ouvindo LOUVOR é nova pra mim kkkkkkk cada um com seus fetiches né — João Figueiredo (@joaofigueiredof) February 8, 2022

Os internautas também opinaram sobre a polêmica do momento através dos comentários da postagem. "Também sou crente e ouvir louvor na hora do sexo nada a ver, povo sem noção", opinou um. "É engraçado. Se tudo que faz devia ser pra glória de Deus, eu não entendo: se sexo no casamento não é pecado onde tá o problema? Galera louca se importa até com coisa dessa", escreveu outro.



Entenda:

Maíra Cardi revelou que tem uma playlist de louvores para transar com o marido através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. "Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está?", disse. A declaração da coach de emagrecimento deu o que falar nas redes sociais.