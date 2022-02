Ariadna Arantes - reprodução do instagram

Ariadna Arantesreprodução do instagram

Publicado 08/02/2022 18:20

Rio - Ariadna Arantes fez a temperatura subir ao publicar fotos pra lá de sensuais no Instagram, nesta terça-feira. A ex-BBB posou completamente nua durante um passeio pela região de Visconde do Mauá, em Itatiaia. Na imagem, ela aparece sentada em uma pedra no Poço das Fadas, cobrindo apenas suas partes íntimas. "Vênus", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Depois de um tempo, Ariadna voltou a causar na rede social. Ela postou fotos em que aparece de costas e com parte do bumbum à mostra na varanda da pousada em que está hospedada na região. "Se chove lá fora, queima aqui dentro", publicou a beldade, fazendo referência a música 'Quando Chove', de Patricia Marx. Os seguidores da ex-BBB elogiaram ela. "Um corpo é um corpo", disse um. "Perfeita", opinou outro.