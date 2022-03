Será que a moda pega? Vitão usa duas cuecas e chama atenção em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Vitão, de 22 anos, aproveitou o dia de sol para ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. Cheio de estilo, o cantor surpreendeu ao usar duas cuecas do modelo samba-canção e uma camisa aberta, que deixou em evidência seu corpo em forma. No local, o ex-namorado de Luísa Sonza foi tietado pelos fãs. Ele esbanjou simpatia e retribuiu o carinho de seus admiradores.

