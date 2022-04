Carol Macedo - Reprodução/Instagram

Publicado 02/04/2022 20:48

Rio - Carol Macedo se casou na tarde deste sábado com o produtor Rafael Eboli, no interior de São Paulo. O casal, que está junto desde 2017, programaram o casamento para novembro do ano passado, mas a cerimônia foi adiado devido à pandemia de covid-19.