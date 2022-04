Sasha Meneghel e João Figueiredo assistem show de Justin Bieber em Orlando, nos EUA - Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel e João Figueiredo assistem show de Justin Bieber em Orlando, nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 12/04/2022 16:00

Rio - Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, usaram as redes sociais para compartilhar os registros de um show do cantor Justin Bieber que assistiram juntinhos em Orlando, nos Estados Unidos. A modelo ainda ganhou uma bela declaração do esposo, que falou sobre o significado especial da noite que os dois tiveram em postagem no Instagram.

fotogaleria

"Que show, que dia! Foi tão especial ouvir essas músicas que fazem parte da nossa história, do seu lado e ao vivo. Te amo, Sasha!", declarou João, na legenda da publicação em que compartilhou vídeos e fotos tiradas durante a apresentação da Justice Tour, que chegará ao Brasil nos dias 4 e 14 de setembro, com Justin Bieber no Palco Mundo do Rock in Rio e no Allianz Parque, em São Paulo, respectivamente.

A postagem de João Figueiredo rendeu uma chuva de elogios para o casal: "Meu Deus! Que lindos!", comentou uma seguidora. "Meta de relacionamento", disparou outra internauta. "Feliz demais por vocês!!! Vibrei junto aqui", completou uma terceira.

Confira: