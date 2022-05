Jesuíta Barbosa e João Guilherme - Reprodução/Twitter

Jesuíta Barbosa e João GuilhermeReprodução/Twitter

Publicado 13/05/2022 17:07 | Atualizado 13/05/2022 20:15

Rio - João Guilherme, filho do cantor Leonardo, entrou na brincadeira do Twitter que o compara com o personagem Joventino, da novela "Pantanal", interpretado por Jesuíta Barbosa. Atualmente contratado pela TV Globo, o ator e cantor encontrou com o colega nos corredores da emissora e registrou o momento.

João publicou o "encontro dos Joves" em sua rede social. “Valeu, família do Twitter, olha o meme de vocês aqui”, escreveu o filho de Leonardo.

valeu família do twitter :)

olha o meme de vocês aqui pic.twitter.com/F1bUWgxUz0 — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) May 12, 2022

A comparação é relacionada ao encontro de Jove, um jovem da classe alta carioca, com o pai fazendeiro, Zé Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira, e o choque de realidade entre os dois. Na vida real, as diferenças entre os dois seriam parecidas, segundo o público, com as de Leonardo e o filho João Gulherme.