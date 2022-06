Felipe Ret mostra balde com maconha que foi distribuída em sua festa - Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2022 14:05 | Atualizado 24/06/2022 14:16

Rio - A festa de 37 anos de Felipe Ret está dando o que falar. O rapper publicou nas redes sociais fotos da celebração, que aconteceu no Rio, nesta quarta-feira (22). Mas o que chamou a atenção do público foi um balde azul que o cantor aparece segurando, chamado por convidados de "open beck" ou "rodízio de baseado", fazendo referência à maconha.

As fotos viralizaram e os internautas não pouparam os comentários. No instagram, o cantor comentou a repercussão com o emoji de nuvem. Atualmente, o porte e a distibuição de maconha são ilegais no Brasil.

A festa contou com a presença de vários amigos famosos do artista, entre eles os ex-BBBs Jade Picon, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. Também foram convidados o surfista Italo Ferreira, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e Mc Maneirinho.

Realmente maconha só é ilegal pra quem tem menos de 6 zeros na conta bancária. https://t.co/GOuOF7Q626 — F. Mesquita (@filipelmesquita) June 23, 2022