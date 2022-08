As gravações, feitas em segredo, mostram Britney brigando com os filhos. As imagens são escuras, mas é possível ouvir a voz da cantora com um tom estressado. Em alguns trechos a artista diz: "Eu sou uma mulher, ok? Sejam legais comigo" e "Eu não sei o que dizer, mas eu me importo mais do que você sabe"