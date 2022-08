Registros do casamento de Cleo e Leandro D’Lucca no candomblé - Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2022 17:15 | Atualizado 14/08/2022 17:17

Rio - Cleo, 39, compartilhou nas redes sociais registros do segundo casamento com o empresário Leandro D’ Lucca. A cerimônia seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé e os noivos estavam vestidos de branco.