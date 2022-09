Fernanda Gentil - Reprodução/YouTube

Publicado 14/09/2022 11:58 | Atualizado 14/09/2022 12:14

Rio - Fernanda Gentil falou um pouco sobre maternidade e as dificuldades na amamentação. Em entrevista ao ao podcast "Mil e uma Tretas", comandado por Thaila Ayala e Julia Faria, a apresentadora de 35 anos falou sobre o processo com seu filho Gabriel, atualmente com 7 anos, do casamento com Matheus Braga.

"Consegui amamentar o Gabriel por apenas 28 dias", disse a jornalista e apresentadora, contando que levou dias para entender as dificuldades do períodos. "Um momento difícil foi entender que não ia rolar [amamentar]", disse.



Na opinião de Fernanda, o tema é abordado com discurso pouco realista. "Ninguém na foto está com cara de dor", afirmou a apresentadora ao falar sobre os registros compartilhados nas redes sociais. "Esse tema é muito gourmetizado e romantizado. Tentei sonda, tentei enfermeira, mas chega um momento que você saca que não vai rolar", explicou.



A jornalista revelou ainda que não teve depressão pós-parto, mas reconhece que se cobrou muito para amamentar. "Meu parto foi tranquilo, o pós-parto foi tranquilo, o mais complicado foi a amamentação. Não tive depressão, mas a pressão pela amamentção foi o que me afetou. Meu peito rachou, sangrou", disse ela, ressaltando que cada mãe vive uma experiência e a importância do aleitamento. "Não tem nada melhor que o leite materno, não faço apologia à mamadeira, mas, no meu caso, não rolou", reiterou.



Fernanda também é mãe adotiva de Lucas, e é casada com a jornalista Priscila Montandon desde 2018.