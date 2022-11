Mari Bridi e Rafael Cardoso mostram fantasias da família para o Halloween - Reprodução Internet

Publicado 05/11/2022 21:45

Rio - O casal Mariana Bridi e Rafael Cardoso ainda estão em clima de Halloween. Neste sábado (5), Mari usou seu Instagram para mostrar as fantasias escolhidas pela família para pegar doces. Na legenda, a atriz escreveu apenas: "Boo", fazendo referência ao barulho de sustos.

Os dois têm dois filhos, Aurora, oito anos, e Valentim, de quatro anos, e estão juntos há 14 anos. Nas fotos, a mãe mostra detalhes das fantasias do marido e das crianças, enquanto recebe muitos comentários animados. Internautas, seguidores e fãs se juntaram a amigos do casal para elogiar a criatividade. Mensagens como: "a fantasia do Rafa tá demais", "Que família mais linda!!!" e "Amo ver a família de vocês. Que Deus o abençoe sempre....", foram as mais vistas.