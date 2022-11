Rolando Boldrin e Marcius Melhem - Reprodução Internet

Publicado 09/11/2022 20:16 | Atualizado 09/11/2022 20:17

Rio - O cantor Rolando Boldrin morreu aos 86 anos, nesta quarta-feira (9), e após mais de duas décadas de contribuição para arte brasileira, vários famosos e celebridades foram às redes sociais comentar a perda para o mundo da música. Boldrin foi apresentador de vários programas, entre eles, o icônico "Sr. Brasil" na TV Cultura, e marcou uma geração de jovens. Além disso, somando seu trabalho como ator, são 20 novelas participadas.

O presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva se juntou aos nomes que lamentaram a perda. Em seu Twitter, Lula escreveu: "Dia triste para a música brasileira. O Brasil perde Rolando Boldrin, cantor e compositor responsável por apresentar a gerações de brasileiros nossa diversidade musical, em programas como Som Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

O cantor Emicida também usou suas redes sociais para contar sua história com o apresentador, e sobre como ele influenciou a sua formação: "Perdemos hoje também o gigante Rolando Boldrin, um gigante a serviço da cultura brasileira, obrigado um milhão de vezes mestre. Que a terra lhe seja leve." E completou: "Eu assistia o Sr Brasil e sempre acabava o programa rabiscando umas coisas sobre o interior de São Paulo, sonhando em ir lá um dia contar uns causos. Quando "trampei" na cultura, pude espiar umas gravações de cantinho alí escondido. Que programa maravilhoso. Grande perda"

A jornalista Vera Magalhães compartilhou a tristeza da perda do apresentador "Sr. Brasil" em seu Twitter: "Um patrimônio do Brasil e um orgulho para nós da @tvcultura. Que acervo rico e histórico Boldrin construiu, dando espaço ao cancioneiro popular brasileiro, caipira e raiz com orgulho".

Marcius Melhem compartilhou em suas redes sociais lembranças com o apresentador, mostrando que o seu legado nas telinhas foi passado de geração em geração: "Sempre fui apaixonado por Rolando Boldrin. Desde quando criança ele me apresentou o Brasil. Fui acompanhando Rolando até o seu Sr. Brasil na cultura. Todo domingo de manhã eu mostrava às minhas filhas aquele brasileiro tão admirável na sua missão de “tirar o Brasil da gaveta”" E continuou: "Um dia fui a São Paulo só pra assistir uma gravação dele. Peguei uma senha e a equipe dele fez a gentileza de me levar até esse gigante. Ganhei sua biografia autografada, um bate papo inesquecível e a emoção de vê-lo contar causos e cantar ao vivo.", finalizando ao escrever: "Rolando, querido. Muito obrigado pela sua vida - que é sua obra. Mas, como você sempre disse dos que partiam… você “se foi antes do combinado”.

O ator Marcelo Tas fez sua última homenagem ao amigo, reforçando a amizade: "Meu amigo, cumpadi caipira de @tvcultura se foi, contadô de causo extraordinário, figura doce e alma generosa e valente da arte brasileira. Viva Rolando Boldrin"

