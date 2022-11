Jonathan Costa lança novo paredão de som pelo Brasil - Divulgação

Publicado 21/11/2022 18:43 | Atualizado 21/11/2022 19:02

Rio - Jonathan Costa, agora conhecido como Jon Jon, acaba de dar um novo passo na carreira, lançando seu próprio paredão de som, dentro do projeto “JonJon o Baile”, cujo objetivo é levar uma nova geração de funk para todo o Brasil. O cantor é filho dos funkeiros Rômulo Costa e Verônica Costa, e ficou conhecido nacionaalmente quando começou a se apresentar, ainda criança, nos palcos da "Furacão 2000", produtora do seu pai.

"É importante a todo momento a gente evoluir e principalmente não esquecer a nossa raiz e essência. Diante disso eu decidi esse ano montar o meu paredão, o berço da cultura do funk brasileiro, onde tudo começou. Está na hora de começar a surgir novos nomes nesse meio, por isso temos agora “Jon Jon Baile”, fazendo parte desse ilustre mercado de paredões de som, com um show incrível, épico, paredão da nova geração”, disse.



Com mais de 20 anos de carreira, JonJon está entusiasmado com o novo projeto, e diz que é incrível relembrar a fase do paredão, que seu pai é precursor. "Para mim, está sendo incrível poder reviver tudo isso. A meta agora é poder levar o paredão para todos os lugares do Brasil, e quem sabe do mundo. As pessoas precisam conhecer o que é verdadeiramente um paredão de som, e não um paredão cenográfico”, revelou.