Vocalista Magal, do grupo Clareou, foi internado por dependência alcoólica - Reprodução Internet

Publicado 12/12/2022 17:28

Rio - O vocalista Magal, do grupo Clareou, foi internado na última semana para tratar sua dependência alcoólica. Segundo o comunicado oficial lançado, nesta segunda-feira (12), nas redes socias do conjunto, o marido de Selminha Sorriso é um paciente bariátrico, e sofre de outros problemas de saúde causados pela Covid-19, que se intensificaram pelo consumo de álcool em excesso.

