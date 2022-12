Jade Picon treina futvôlei em praia do Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

Jade Picon treina futvôlei em praia do RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/12/2022 15:40 | Atualizado 15/12/2022 15:42

Rio - Jade Picon, de 21 anos, começou a fazer aulas de futvôlei em uma praia do Rio. A atriz, que está no ar como Chiara, em "Travessia", da TV Globo, compartilhou com os fãs alguns registros de seu primeiro treino, através do Instagram Stories, nesta quinta-feira. De biquíni, a influenciadora digital esbanjou beleza e boa forma nas areias do local.

"Primeira aula de futevôlei, não só estou levando meus amigões para treinar mas como para testar novas habilidades, que eu também não tenho mas que vamos aprender", afirmou Jade. Logo em seguida, ela contou o que achou do esporte. "Amei". Para espantar o calor, após a atividade física, a irmã de Leo Picon ainda deu um mergulho no mar.



Em outra publicação, Jade voltou a falar sobre a aula. "Hoje foi dia de fazer uma coisa pela primeira vez. as vezes a gente cai na rotina e fecha os olhos para novas experiências, né? Feliz em ter feito minha primeira aula de futevôlei", escreveu a atriz na legenda de um vídeo.

