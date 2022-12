Rihanna compartilha imagens do filho pela primeira vez - Reprodução

Publicado 17/12/2022 13:30

Rio - Rihanna supreendeu a todos neste sábado (17) ao publicar em sua conta no TikTok imagens do seu bebê pela primeira vez. A cantora, de 34 anos, deu à luz a seu primeiro filho em maio, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Entretanto, a artista foi na contramão da realidade das pessoas públicas e ainda não tinha revelado rostinho da criança. O nome segue sendo um mistério.

Recentemente, a atriz explicou porque optou pela privacidade de seu filho. "Nós simplesmente não chegamos a isso ainda, na verdade. Estamos só vivendo. Mas acho que há uma certa liberdade que vem com a divulgação”, disse ela ao jornal "Washington Post".

"As manhãs são as minhas partes favoritas do dia, tipo, ver seu rosto matinal, tentando descobrir onde está. É a coisa mais fofa, é a minha parte favorita do dia", contou. "A maternidade é uma loucura. É incrível, selvagem, estranha... São todas essas coisas, tudo de uma vez. O melhor sentimento. O maior amor que eu já conheci. Não consigo descrever. É novo e fascinante”, afirmou ela ao ET.



Pouco depois de Riri compartilhar o vídeo do pequeno nas redes sociais, o nome da cantora já era o assunto mais comentados no Twitter.