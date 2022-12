Claudia Rodrigues vai passar por cirurgia de R$ 26,6 milhões - Reprodução Internet

Claudia Rodrigues vai passar por cirurgia de R$ 26,6 milhõesReprodução Internet

Publicado 19/12/2022 12:04

Rio - A atriz Claudia Rodrigues está em preparação para se submeter a uma cirurgia de alto custo na Flórida, nos Estados Unidos. A informação é da colunista Patrícia Kogut, de "O Globo". A artista de 52 anos foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000 e afirma estar animada para o procedimento, que deve acontecer entre março e abril de 2023.

"Vou me curar. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial", disse Claudia à colunista. Namorada e empresária da atriz, Adriane Bonato afirma que o procedimento promete uma melhora de 80% nas sequelas. "Há pessoas que já não andavam mais, usavam scooter... Elas fizeram essa cirurgia e voltaram a andar. O médico descobriu que pessoas com doenças degenerativas têm o canal entre os olhos, acima do nariz, obstruído. Então, não há refrigeração para o cérebro. As células vão morrendo", disse.

"Com essa cirurgia, ele mapeia o corpo, vê o que falta de vitaminas, etc., para poder equilibrar a pessoa. Depois da coleta dessas informações, o paciente fica dentro de uma máquina, como se fosse um forno, com um capacete que recebe ondas eletromagnéticas, estímulos neurais. Ao mesmo tempo, é injetado um coquetel com tudo o que a pessoa precisa. É tudo feito através de um software. Há regeneração do que foi degenerado. A melhora é instantânea", completou.

"Ele dá um reset, o corpo volta ao que era, com tudo equilibrado. Não tem anestesia, não tem corte. Nada invasivo. São três etapas, três dias seguidos fazendo isso. Mais dois dias de observação. No sexto, vem a alta", disse Adriane.

Custo

De acordo com Adriane Bonato, o custo da cirurgia é de US$ 5 milhões, o que na cotação atual corresponde a R$ 26,6 milhões. A empresária contou que Claudia colocou alguns imóveis à venda e que pretende conseguir pagar o procedimento de forma adaptada.

"Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer essa cirurgia. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. E a gente paga isso", finalizou.