Cleo posta foto em cachoeira e recebe elogios nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 23/12/2022 12:34

Rio - A atriz Cleo, de 40 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, algumas fotos e vídeos em que aparece relaxando em uma cachoeira. Nas imagens, a artista usa um biquíni com transparência e com um recorte de estrela nos seios.

"Na cachu a gente se entende", escreveu na legenda das imagens. A atriz recebeu vários elogios. "Musona", disse uma pessoa. "Que mulher", comentou uma seguidora. "Uma deusa", disse outro admirador. "Magnifíca", elogiou outra pessoa.