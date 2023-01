Karoline Lima revelou que foi traída por Éder Militão - Reprodução/Instagram

Karoline Lima revelou que foi traída por Éder Militão Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2023 16:01

Rio - Karoline Lima, ex-mulher de Éder Militão, desabafou em seu Story, nesta sexta-feira (27), sobre internautas que a criticam por sair e viajar enquanto a filha Cecília, de seis meses, permanece com o pai. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para seus seguidores e recebeu uma pergunta sobre como ela lida com as cobranças da internet.

fotogaleria

Após mostrar registros da pequena e de explicar como funciona a guarda com o pai, que mora na Espanha, Karoline escreveu: "Nenhuma dessas pessoas viu ou me ajudou nos dias em que eu estava à beira de uma depressão por achar que a minha vida tinha virado um inferno. Eu mereço sim sair, viajar, me divertir, me relacionar com outra pessoa. Eu mereço ser feliz, também. Eu mereço porque a minha filha não é um fardo para mim, e nada que eu fizer com a minha vida pessoal, a Karoline mulher, vai me tornar menos mãe. Sou eu quem convivo, quem cuido, sou eu quem me preocupo, quem me cobro. Eu quem crio, quem acompanho, quem realmente vivo a vida da minha filha. Podem falar, eu não me importo"

A modelo contou que no momento Cecília está com o jogador, em Madrid, e que quando deseja ver a filha, Éder avisa com 10 dias de antecedência. Karoline ainda explicou como deixa a filha viajar para o exterior com os ex-sogros: "Não é questão de 'deixar'. Independente de qualquer coisa, ela tem o pai dela e eu jamais impediria o contato dos dois, pelo bem dela. Houve um problema realmente nessa quantidade de dias que não foi o combinado, mas ok. Que tudo se resolva da melhor maneira e que ela sempre tenha contato com a família dela da melhor maneira possível".

Karoline e Éder começaram a se relacionar em junho de 2021, anunciando a gravidez em dezembro do mesmo ano. Seis meses depois, os indícios de que o relacionamento tinha terminado começaram a aparecer nas redes sociais, na reta final da gestação.