Viih Tube compartilha cliques mostrando o barrigãoReprodução Internet

Publicado 30/01/2023 20:27

Rio - Viih Tube compartilhou, nesta segunda-feira (30), cliques que fez em casa mostrando o barrigão da gravidez de Lua. A influencer não revelou o mês que dará luz, mas internautas suspeitam que está próximo pelo tamanho que a barriga aparenta nas fotos. Nas fotos, a ex-BBB aparece em sua cama mexendo no computador e brinca com as suas expressões.

Viih está esperando Lua, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Eliezer, assumido desde agosto de 2022. Na legenda, Viih escreveu: "Uma gravidinha focada passando pelo seu feed. Na segunda foto tô rindo porque o Eli disse que tava muito fake, que ninguém mexe no computador de pé, mas eu queria mostrar a Lua KKKK".

Nos comentários, fãs e internautas se juntaram aos amigos do casal para elogiar os registros da futura mamãe, com mensagens como: "Mas tá linda demais!", "Ah que barriga linda, Viih!", "Tão linda gravidinha, que Deus abençoe você, e sua bebê", "O tamanho que a Lua já ta!" e "Tá tão linda com essa barriga"