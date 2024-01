Bárbara Evans mostra short largo e celebra perda de peso dois meses após dar à luz - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans mostra short largo e celebra perda de peso dois meses após dar à luzReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 13:49 | Atualizado 23/01/2024 13:52

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar seu processo de emagrecimento dois meses após dar à luz os gêmeos Álvaro e Antônio. A modelo, que também é mãe de Ayla, de 1 ano, mostrou que um de seus shorts já está largo e avaliou a própria perda de peso.

fotogaleria

"Olha o corpinho da mãe está assim! O shortinho largo, perninhas ainda estão gordinhas. Mas estamos ali, melhorando cada dia mais", comemorou a loira através dos stories do Instagram.

A influenciadora tem mostrado aos seguidores, diariamente, as mudanças do próprio corpo. Na segunda-feira, Bárbara, que é casada com o empresário Gustavo Theodoro, celebrou ter conseguido entrar em um de seus antigos jeans.

"Entrei na calça sem muito esforço, hein? Mas olha a 'busanfona'... Segue gigantesca... Mas entrei na calça sem muito esforço. A barriguinha ainda está aqui", disse ela, contente.