17/07/2024

Após conquistar mais de 1 bilhão de views na internet, sendo 300 milhões apenas em um clipe, o cantor Samuel Messias se tornou um grande astro do mundo gospel. A música se tornou um verdadeiro hit em formato de louvor.



E a trajetória do jovem cantor reflete uma mistura de talento, fé inabalável e uma compreensão aguçada do poder das redes sociais na construção de uma carreira musical.



Desde muito cedo, Samuel se encantou com a música dentro das paredes da igreja, onde aprendeu a expressar sua fé através de melodias e letras que tocavam o coração. "A música sempre foi minha forma de conexão com o divino, desde os primeiros acordes que toquei na igreja de minha infância", revelou.



Após 2 anos de participações marcantes em canções de importantes nomes da música gospel, Samuel Messias apresenta o projeto inédito intitulado “A Glória Desta Última Casa”, que tem sua produção musical é assinada por Wesley Santos. Das oito faixas presentes no novo DVD, o artista apresenta sete faixas inéditas e uma regravação especial pela MK Music.



A composição autoral traz uma linda e impactante mensagem profética baseada no texto bíblico de Ageu 2. Em cada verso, a canção visa acrescentar a fé daqueles que servem a Deus e esperam nEle, para não desanimarem e jamais deixem de acreditar no cumprimento de suas promessas, pois aquele que prometeu é fiel para cumpri-las e realizar ainda mais do que pedimos ou pensamos.



Quando questionado pelo dado tempo sem lançamentos, o artista apresenta uma franca resposta, certamente guiada pelo Espírito Santo, que traz ao público a certeza de que assim como as escritas sagradas dizem, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. “Eu nem tenho desculpas por demorar tanto a gravar.

Mas a verdade é que Deus foi trabalhando em mim ao longo dos últimos anos e me dando inspiração... Eu não conseguiria simplesmente gravar sem o Senhor me confirmar. Tanto que mudamos o repertório várias vezes e hoje sou a prova de que esperar o tempo de Deus é o certo a ser feito! Então aguardei pacientemente a realização dos sonhos e promessas. Está lindo o projeto!”, afirmou Samuel Messias.