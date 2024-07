Neymar posa com mãe e avó - Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2024 21:33

Rio - Morreu neste domingo (28) a avó materna de Neymar, conhecida como 'Dona Bere'. Nadine Gonçalves, mãe do jogador, compartilhou a notícia nas redes sociais e lamentou a perda. Em seu perfil do Instagram, ela publicou uma homenagem e diversas fotos.



"Dói demais saber que não verei mais você, saber que não receberei mais suas mensagens, uma ligação e um abraço. Infelizmente terei que me acostumar", iniciou Nadine. "Me sinto privilegiada de ter sido chamada por você, de 'minha filha' e 'minha menina'. Você me adotou quando eu mais precisava".