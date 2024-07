Medalhista nas Olimpíadas 2024, Lorrane Oliveira sofreu com a perda da irmã recentemente - Reprodução / Instagram

30/07/2024

Rio - Lorrane Oliveira, de 26 anos, que foi uma das representantes do Brasil no pódio das Olimpíadas 2024 com a inédita medalha de bronze por equipes na ginástica feminina, nesta terça-feira (30), perdeu a irmã, Maria Luiza, de 21 anos, há quase quatro meses. A atleta alcançou a conquista ao lado de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Júlia Soares.

Quando aconteceu o falecimento, a ginasta estava também na França, fazendo um período de treinos com a seleção após Copa do Mundo da Turquia."Eu estou completamente sem chão, e procurando maneiras para entender como vou seguir minha vida sem você", desabafou Lorrane nas redes sociais.

"Você só tinha 21 anos, mas era tão inteligente, me aconselhava e me fazia mais forte como ninguém. O seu abraço era o mais reconfortante, principalmente nos momentos ruins", ela seguiu relembrando como era estar com a familiar.

A ginasta do Flamengo, assim como três das quatro companheiras de equipe (Jade Barbosa, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva), fez questão de destacar, também, o incentivo que vinha de Maria Luiza: "Te agradeço por me fazer enxergar a vida de outra maneira, por me ajudar a me tornar a mulher mais forte que sou hoje e por ser minha fã número 1".

E, encerrando a declaração emocionada, Lorrane contou: "Sabem aquele sorriso largo? A gargalhada sem igual? Então, o dela era o mais lindo... e com certeza é disso que sentirei mais falta, mas carregarei pra sempre na minha memória. Você me salvou inúmeras vezes, obrigada por ter sido minha pessoa! Te amarei eternamente".

A causa da morte da carioca não foi divulgada.