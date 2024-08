Juliette desabafa sobre julgamentos e cancelamos na web - Reprodução / Instagram

Juliette desabafa sobre julgamentos e cancelamos na webReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 17:16 | Atualizado 27/08/2024 18:08

Rio - Juliette fez um desabafo, nesta terça-feira (27), sobre a pressão que sofre das pessoas que a acompanham nas redes sociais. Ela destacou que todos, independentemente de sua situação, são alvos de julgamentos e cancelamentos, e questionou sobre o impacto na saúde mental.



fotogaleria

"A internet ainda me assusta. Eu penso sobre esse preço todos os dias. Será que vale a nossa sanidade?", questionou.



Em seguida, Juliette ressaltou que o desabafo não era sobre ela, mas sim sobre a situação geral na internet. "Isso não é só sobre mim… é sobre todos que estão na rede. Vocês acham normal a forma que as pessoas atacam ou julgam as outras aqui? Ninguém quer saber se a pessoa está grávida de 9 meses, doente ou de luto… Ninguém liga. Vale o clique! Isso é normal? Eu não consigo achar".



Logo, ela foi alvo de críticas e foi para o Stories do Instagram reafirmar seu pensamento. "Não importa se a pessoa tá tentando empreender vendendo brigadeiro ou se é um astro do cinema. Não é porque hoje eu tenho privilégios e trabalho com internet que não tenho o direito de refletir sobre saúde mental. Não tô reclamando, não, tô refletindo".