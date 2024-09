Gretchen se casa no Rock in Rio com Esdras de Souza - O DIA - Marcela Ribeiro

Publicado 19/09/2024 19:00

Rio - Gretchen se casou novamente com o músico Esdras de Souza, dessa vez em um clima informal, durante o quarto dia de Rock In Rio nesta quinta-feira, (19), na capela montada no local. Com uma lingerie vermelha transparente, adesivo nos seios e tênis vermelho customizado, os noivos eram só alegria.