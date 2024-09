Amigos de Recife - Agência O DIA / Marcela Ribeiro

Publicado 19/09/2024 20:42 | Atualizado 19/09/2024 22:50

Rio - Nesta quinta-feira (19), muita gente que chegou cedo para curtir intensamente o Rock In Rio levou comida de casa para repor as energias durante tantas horas de evento e também para economizar. Apesar de muitas opções de alimentação e a possibilidade de compras antecipadas pelo aplicativo, algumas pessoas acharam o preço salgado e também tem quem prefira manter a alimentação mais saudável.

É o caso da mãe e filha Jussara Paixão, 58, e Emanuele Trota, 24, da Tijuca, Zona Norte. Elas chegaram cedo e buscaram um lugar na grade para ver o show de Jão e trouxeram batata frita, biscoito polvilho e uma garrafa de água para encher nos pontos de hidratação. "Aqui dentro, não é que seja caro, mas pra você ficar o dia todo até a madrugada, a despesa seria grande. Então eu achei que foi flexível, eles deixaram trazer 5 pacotes e água tem pontos de acesso e tá geladinha, fresquinha", disse Jussara."Tem muita gente com o poder aquisitivo mais baixo que já comprou esse ingresso em 200 mil parcelas, acaba ficando difícil pra comer, então eles abrindo para as pessoas levarem de casa, foi assim, tacada de mestre", complementa.Emanuele recomenda que as pessoas levem comidas leves, mas que alimentem. "O ideal são coisas que sustentam mas leves também. Então é melhor do que comprar algum sanduíche aqui, ou alguma coisa mais pesada que pode acontecer de passar mal.O grupo de amigos de Recife formado por Mateus Frej, Guilherme Souza, Larissa Albuquerque e Bruna Alves vieram para o Rio especialmente para o evento levaram sanduíches e barrinhas de cereais de casa. "A ideia é não sair daqui, ficar perto do Palco Mundo até o final do show do Ed Sheeran, então trouxemos para não sentir fome", contou Bruna.Larissa achou os preços dos alimentos vendidos na Cidade do Rock altos. "A gente achou meio caro. O que tinha de comida de verdade estava mais caro, fast food estava um pouco mais em conta", disse. "A gente comprou um cachorro quente de 30 reais quando chegou aqui, é um valor caro ", contou Mateus.A analista jurídica Claudiana Almeida também levou de casa um sanduíche reforçado com queijo e salaminho. "O aplicativo estava com defeito, não consegui comprar comida, então achei melhor trazer de casa, até para ter uma alimentação mais saudável também", contou.Entre muitas opções de comida que incluem sanduíches, cachorros-quente, esfihas e pizzas um deles está se destacando: A pipoca de cinema.Disponível em vários tamanhos, o mais disputado é um balde de plástico que dá para levar para casa e guardar como lembrança para comer pipoca em casa. Ele custa R$60,00, vem com um copo de água mineral e ainda dá direito a uma raspadinha com um vale ingresso do Cinemark.Lidia Mamede, de Goiânia, amou o balde de pipoca e garantiu logo um para levar para casa. "Sou uma pessoa pessoa viciada em balde, caneca, coleciono. Aí eu fui só pra comprar a pipoquinha e e ainda veio com o balde e já foi pronto. Achei super justo o preço, no cinema é muito mais caro, achei fantástico".Tarsila Barreto e Lucas Gomes, de Santa Cruz, na Zona Oeste, aprovaram a novidade. "A gente comprou a pipoca por causa do balde, a gente achou bem inovador e o modelo é bonito. Dá para utilizar para ver filme em casa" contou Tarsila.Igor Soares, 19 anos, morador do Recreio também gostou. "Sou fã de pipoca e achei o preço justo", disse. Elaine Medeiros, mãe de Igor, achou que vale a pena. "Comparando com a pipoca de cinema que vem no saco e que ainda vem com água e ingresso, pensando assim não é tão caro", avaliou.