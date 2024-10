Grazi Massafera via stories - Reprodução Instagram

Publicado 20/10/2024 11:59 | Atualizado 20/10/2024 12:15

Rio – Giovanna Ewbank e Grazi Massafera levaram as filhas, Titi, 11, e Sofia, 12, respectivamente, para assistirem ao show do cantor Bruno Mars, no Engenhão, na Zona Norte do Rio, neste sábado (19). As atrizes mostraram que nem mesmo a chuva impediu o momento de diversão delas.

Giovanna, que estava a companhada do marido Bruno Gagliasso, exibiu Titi indo à loucura no show de 'Bruninho'. "Não estou aguentando essas pré-adolescentes que só querem saber de shows", disse a artista.



Grazi também compartilhou um vídeo ao lado da filha durante a apresentação. Ela ainda aproveitou o momento para declarar a Sofia: "Com a gente é assim. Minha companheira. Amo estar com você assim".