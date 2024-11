Dira Paes, a icônica Solineuza - TV Globo

Publicado 18/11/2024 14:07 | Atualizado 18/11/2024 14:11

Rio - Dira Paes trará de volta Solineuza, personagem marcante de A Diarista. Desta vez, Solineuza aparecerá como cliente do mercado que serve de cenário principal da terceira temporada de Encantado’s. O retorno promete agradar aos fãs que acompanham a atriz desde o sucesso da série exibida entre 2004 e 2007.

A terceira temporada de Encantado’s apresentará novidades no elenco. Paulo Lessa chega à trama com um papel que promete mexer com o coração de Olímpia, personagem de Vilma Melo. Thiago Thomé, por sua vez, interpretará um músico, adicionando novas camadas à narrativa da série.

Por outro lado, a participação de Eliane Giardini será menor. Por conta das gravações de Mania de Você, sua personagem Dalva terá poucas cenas. Já Tony Ramos, que interpreta Madurão, não tem previsão de retorno nesta temporada.

Estreia em novo formato

Diferentemente das temporadas anteriores, os novos episódios de Encantado’s estrearão primeiro na TV Globo, chegando ao Globoplay em seguida. O formato busca ampliar o alcance da produção, que tem conquistado o público com histórias leves e um elenco diversificado.

A trama segue protagonizada por Luis Miranda e Vilma Melo, com elenco fixo formado por nomes como Leandro Ramos, Neusa Borges, Augusto Madeira, Dandara Mariana, Evelyn Castro, Luellem de Castro, Ludmillah Anjos, Digão Ribeiro e Dhon Augusto.

A Diarista, que marcou época com Cláudia Rodrigues como Marinete e Dira Paes como Solineuza, teve seu piloto exibido em 2003 e ficou no ar até 2007. O retorno de Solineuza é mais um capítulo no legado da personagem que conquistou o público nos anos 2000.